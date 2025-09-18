НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину
В регионе
- 18 сентября, 2025
- 20:07
В рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), являющейся инициативой США и НАТО, уже профинансировано четыре пакета военной помощи.
Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.
"До сих пор было профинансировано четыре пакета в рамках программы PURL. Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в первых пакетах военной помощи в рамках PURL страна получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.
Последние новости
21:34
Санкции ООН против Ирана будут восстановленыВ регионе
21:15
Фото
В Nine Senses Art Center состоялась благотворительная выставка "Послы историй"Культура
21:03
Фото
В Анкаре состоялось мероприятие под названием "Кавказская исламская армия и Энвер-паша"Внешняя политика
20:51
Командир и четыре курсанта офицерской школы погибли в секторе ГазаДругие страны
20:48
Женщина, применявшая насилие к ребенку в прямом эфире в соцсети, привлечена к ответственностиПроисшествия
20:38
Фото
Состоялась литературно-художественная программа, посвященная 140-летию Узеира ГаджибейлиКультура
20:23
Во Франции арестованы свыше 180 протестующих - ОБНОВЛЕНО-8Другие страны
20:21
Азербайджан обсудил с ЕС финансирование транспортаБизнес
20:07