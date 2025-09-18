Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

    В регионе
    • 18 сентября, 2025
    • 20:07
    В рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), являющейся инициативой США и НАТО, уже профинансировано четыре пакета военной помощи.

    Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.

    "До сих пор было профинансировано четыре пакета в рамках программы PURL. Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в первых пакетах военной помощи в рамках PURL страна получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.

    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

