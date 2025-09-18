НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

В рамках программы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), являющейся инициативой США и НАТО, уже профинансировано четыре пакета военной помощи.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил представитель НАТО.

"До сих пор было профинансировано четыре пакета в рамках программы PURL. Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в первых пакетах военной помощи в рамках PURL страна получит ракеты для систем Patriot и HIMARS.