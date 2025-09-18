NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır
Region
- 18 sentyabr, 2025
- 20:27
ABŞ və NATO-nun təşəbbüsü olan Prioritetləşdirilmiş Ukrayna Tələblər Siyahısı (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) proqramı çərçivəsində artıq dörd hərbi yardım paketi maliyyələşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna"ya NATO nümayəndəsi bildirib.
"PURL proqramı çərçivəsində indiyədək dörd paket maliyyələşdirilib. İlk paketlərdən bəzi avadanlıqlar artıq Ukraynaya çatdırılıb, daha çoxu isə yoldadır", - nümayəndə deyib.
Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski qeyd etmişdi ki, ölkə ilk PURL hərbi yardım paketləri çərçivəsində "Patriot" və HIMARS sistemləri üçün raketlər alacaq.
