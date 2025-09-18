İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

    Region
    • 18 sentyabr, 2025
    • 20:27
    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

    ABŞ və NATO-nun təşəbbüsü olan Prioritetləşdirilmiş Ukrayna Tələblər Siyahısı (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL) proqramı çərçivəsində artıq dörd hərbi yardım paketi maliyyələşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna"ya NATO nümayəndəsi bildirib.

    "PURL proqramı çərçivəsində indiyədək dörd paket maliyyələşdirilib. İlk paketlərdən bəzi avadanlıqlar artıq Ukraynaya çatdırılıb, daha çoxu isə yoldadır", - nümayəndə deyib.

    Bundan əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski qeyd etmişdi ki, ölkə ilk PURL hərbi yardım paketləri çərçivəsində "Patriot" və HIMARS sistemləri üçün raketlər alacaq.

    NATO Ukrayna ABŞ hərbi yardım paketi
    НАТО: Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину

    Son xəbərlər

    21:33
    Foto

    Vyanada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi və Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:28
    Foto

    Fransada etirazlar davam edir, saxlanılanların və xəsarət alanların sayı artır - FOTOREPORTAJ

    Digər ölkələr
    21:20

    BMT-nin İrana qarşı sanksiyaları ay sonuna qədər yenidən tətbiq olunacaq

    Region
    21:07

    Moskvada bomba təhlükəsi səbəbindən ticarət mərkəzindən 400 nəfər təxliyə olunub

    Region
    21:07

    Qəzza zolağında zabit məktəbinin komandiri və dörd kursantı həlak olub

    Digər ölkələr
    20:42

    Fransada 180-dən çox etirazçı həbs edilib - YENİLƏNİB-8

    Digər ölkələr
    20:38

    Orta Dəhliz ölkələrinə terminalların tikintisinə və idarə olunmasına birgə sərmayə qoymaq təklif edilir

    İnfrastruktur
    20:31
    Foto

    Ankarada "Qafqaz İslam Ordusu və Ənvər Paşa" adlı tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    20:27

    NATO: PURL proqramı çərçivəsində ilk Amerika silahları artıq Ukraynadadır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti