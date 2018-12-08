 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Армении наступил день тишины

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Армении наступил "день тишины". 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с этого момента и вплоть до закрытия избирательных участков в стране запрещена любая агитация за политические силы, участвующие во внеочередных парламентских выборах в этой стране.

    9 декабря  с 08.00 до 20.00 на территории Армении будут открыты 2010 избирательных участков, на которых совершеннолетние граждане смогут сделать выбор в пользу одного из 11 электоральных конкурентов.         

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi