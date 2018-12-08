Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Армении наступил "день тишины".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, с этого момента и вплоть до закрытия избирательных участков в стране запрещена любая агитация за политические силы, участвующие во внеочередных парламентских выборах в этой стране.

9 декабря с 08.00 до 20.00 на территории Армении будут открыты 2010 избирательных участков, на которых совершеннолетние граждане смогут сделать выбор в пользу одного из 11 электоральных конкурентов.