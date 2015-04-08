Налбандян: Путин в ближайшие дни прибудет с визитом в Армению

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване ожидают визита президента России Владимира Путина в ближайшее время. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

"В ближайшие дни предстоит визит президента РФ Владимира Путина в Армению для участия в мероприятиях по случаю столетия армянского геноцида", - заявил Э. Налбандян.

При этом армянский министр отметил, что в Ереване рассчитывают, что президенты Армении и России "также встретятся в мае в Москве".