 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Налбандян: Путин в ближайшие дни прибудет с визитом в Армению

    Президенты Армении и России также встретятся в мае в Москве

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Ереване ожидают визита президента России Владимира Путина в ближайшее время. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил  глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

    "В ближайшие дни предстоит визит президента РФ Владимира Путина в Армению для участия в мероприятиях по случаю столетия армянского геноцида", - заявил Э. Налбандян.

    При этом армянский министр отметил, что в Ереване рассчитывают, что президенты  Армении и России "также встретятся в мае в Москве". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi