 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Налбандян: Говорить о сотрудничестве с Турцией пока рано

    Министр сказал об этом на пресс-конференции

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Дипломатия Армении и внешняя политика направлены на развитие сотрудничества со всеми государствами".

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эдвард Налбандян на пресс-конференции, проведенной латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

    Коснувшись призыва, прозвучавшего по поводу Армении на прошедшей вчера в Карсе трехсторонней встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, Налбандян сказал, что говорить о сотрудничестве с Турцией пока рано.

    Затем он повторил известные претензии против Турции.

    Напомним, что на встрече в Карсе было отмечено, что Армения сможет подключиться к региональным проектам лишь в случае уважения неприкосновенности границ соседних государств.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi