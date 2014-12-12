​Налбандян: Говорить о сотрудничестве с Турцией пока рано

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ "Дипломатия Армении и внешняя политика направлены на развитие сотрудничества со всеми государствами".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эдвард Налбандян на пресс-конференции, проведенной латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичем.

Коснувшись призыва, прозвучавшего по поводу Армении на прошедшей вчера в Карсе трехсторонней встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии, Налбандян сказал, что говорить о сотрудничестве с Турцией пока рано.

Затем он повторил известные претензии против Турции.

Напомним, что на встрече в Карсе было отмечено, что Армения сможет подключиться к региональным проектам лишь в случае уважения неприкосновенности границ соседних государств.