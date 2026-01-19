Начальником полиции Армении назначен Камо Цуцулян
В регионе
- 19 января, 2026
- 16:26
Камо Цуцулян освобожден от должности директора Службы спасения МВД - заместителя министра внутренних дел и назначен начальником полиции - заместителем министра внутренних дел Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие решения опубликованы на официальном сайте правительства Армении.
Другим решением премьер-министра Арам Газарян освобожден от должности начальника полиции - заместителя министра внутренних дел и назначен на должность директора Службы спасения МВД - заместителя министра внутренних дел Армении.
Арам Газарян занимал должность начальника полиции МВД с июня 2025 года, а Камо Цуцулян был назначен директором Службы спасения в январе 2023 года.
Последние новости
17:14
Рабочее время бакинского метро будет продлено из‑за матча ФК "Карабах"Инфраструктура
17:06
Заместитель генсека НАТО прибудет в среду в БакуДругие
16:59
Коллектив посольства Азербайджана во Франции посетил могилу Топчубашева в ПарижеВнешняя политика
16:56
В 2025 году число пассажиров бакинского метро сократилось на 1,4%Инфраструктура
16:51
В Азербайджане пассажироперевозки воздушным транспортом увеличились на 3%Инфраструктура
16:45
Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве в финансовой сфереФинансы
16:37
СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в ДавосеДругие страны
16:35
В Баку завтра изменится схема движения 10 автобусных маршрутовИнфраструктура
16:35