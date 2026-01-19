Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Начальником полиции Армении назначен Камо Цуцулян

    Камо Цуцулян освобожден от должности директора Службы спасения МВД - заместителя министра внутренних дел и назначен начальником полиции - заместителем министра внутренних дел Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, соответствующие решения опубликованы на официальном сайте правительства Армении.

    Другим решением премьер-министра Арам Газарян освобожден от должности начальника полиции - заместителя министра внутренних дел и назначен на должность директора Службы спасения МВД - заместителя министра внутренних дел Армении.

    Арам Газарян занимал должность начальника полиции МВД с июня 2025 года, а Камо Цуцулян был назначен директором Службы спасения в январе 2023 года.

    Kamo Tsutsulyan Ermənistanın polis rəisi təyin edilib

