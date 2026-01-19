Kamo Tsutsulyan Ermənistanın polis rəisi təyin edilib
Region
- 19 yanvar, 2026
- 16:40
Kamo Tsutsulyan polis rəisi - Ermənistan daxili işlər nazirinin müavini təyin edilib.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq qərarlar Ermənistan hökumətinin rəsmi saytında dərc olunub.
O daha əvvəl, Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Xilasetmə Xidmətinin direktoru - daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.
Baş nazirin digər qərarı ilə Aram Qazaryan polis rəisi - daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilərək qurumun Xilasetmə Xidmətinin direktoru - Ermənistan daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.
A.Qazaryan 2025-ci ilin iyun ayından DİN-in polis rəisi vəzifəsini tutub. K.Tsutsulyan isə 2023-cü ilin yanvarında Xilasetmə Xidmətinin direktoru təyin edilmişdi.
