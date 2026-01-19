İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Kamo Tsutsulyan Ermənistanın polis rəisi təyin edilib

    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 16:40
    Kamo Tsutsulyan Ermənistanın polis rəisi təyin edilib

    Kamo Tsutsulyan polis rəisi - Ermənistan daxili işlər nazirinin müavini təyin edilib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq qərarlar Ermənistan hökumətinin rəsmi saytında dərc olunub.

    O daha əvvəl, Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Xilasetmə Xidmətinin direktoru - daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.

    Baş nazirin digər qərarı ilə Aram Qazaryan polis rəisi - daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilərək qurumun Xilasetmə Xidmətinin direktoru - Ermənistan daxili işlər nazirinin müavini vəzifəsinə təyin edilib.

    A.Qazaryan 2025-ci ilin iyun ayından DİN-in polis rəisi vəzifəsini tutub. K.Tsutsulyan isə 2023-cü ilin yanvarında Xilasetmə Xidmətinin direktoru təyin edilmişdi.

    Ermənistan Aram Qazaryan Kamo Tsutsulyan
    Начальником полиции Армении назначен Камо Цуцулян

    Son xəbərlər

    17:13

    TƏBİB rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    17:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Dünya Bankı əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    17:07

    NATO Baş katibinin müavini yanvarın 21-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:07

    Braziliyada basketbol klubunun nümayəndələri matçdan sonra hakimə hücum ediblər

    Komanda
    17:06
    Foto

    "Yüksəliş" müsabiqəsinin qaliblərinin ÇİRES-ə səfəri baş tutub

    Sənaye
    17:04
    Foto

    Dünya Bankı ilə su və kənd təsərrüfatı sektorlarında tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:02

    "Karvan-Yevlax" Azər Həşimova 25 min manata yaxın təzminat ödəyib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    16:55

    Bakı metrosunda "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    16:53

    KİV: Danimarka nümayəndələri Davos forumunda iştirak etməmək qərarına gəliblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti