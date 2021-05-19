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Начальники генштабов Грузии и Турции встретились в Брюсселе

Начальники генштабов Грузии и Турции встретились в Брюсселе Встреча состоялась в штаб-квартире Альянса
В регионе
19 мая 2021 г. 12:01
Начальники генштабов Грузии и Турции встретились в Брюсселе

Начальник Генерального штаба сил обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился со своим турецким коллегой генералом армии Яшаром Гюлером на полях заседания Военного комитета НАТО.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили в Министерстве обороны Грузии.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Г.Матиашвили выразил признательность Турции за тесное сотрудничество с Грузией и многолетнюю поддержку. Стороны отметили, что совместное участие в военных учениях значительно повышает боеспособность сил обороны Грузии и Турции, укрепляя взаимодействие.

Начальники генштабов также обменялись мнениями о перспективах углубления сотрудничества.

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Версия на английском языке Chiefs of Staff of Georgia and Turkey meet in Brussels
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Türkiyənin Baş Qərargah rəisləri Brüsseldə görüşüb

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