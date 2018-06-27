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    Начались переговоры советника президента США и главы МИД России

    В ходе поездки в Москву Д.Болтон обсудит возможные переговоры президентов России и США

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Москве, прибыл на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    В ходе поездки в Москву Д.Болтон обсудит возможные переговоры президентов России и США. Также стало известно, что с советником президента США встретится российский лидер Владимир Путин.

    Отметим, что встреча президентов России и США может состояться в середине июля в Вене. 

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