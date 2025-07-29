Токаев и Эрдоган обсудили в Анкаре расширение стратегического партнерства

В Анкаре стартовала официальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Анкаре состоялись переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По ее данным, стороны детально рассмотрели пути укрепления стратегического сотрудничества между двумя государствами. В центре внимания были вопросы развития торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, а также расширения взаимодействия в гуманитарной и культурной сферах.

Токаев поблагодарил турецкого лидера за радушный прием. В ответ Эрдоган выразил стремление вывести двусторонние отношения на новый уровень.

18:42

В Анкаре стартовала официальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что Касым-Жомарта Токаева у входа во дворец встретил Реджеп Тайип Эрдоган. В честь прибытия казахстанского лидера был выстроен почетный караул, а кортеж сопровождала конная гвардия. Прозвучали государственные гимны двух стран, и был произведен 21 артиллерийский залп.

После обхода почетного караула лидеры двух государств представили друг другу членов официальных делегаций. Сразу после церемонии начались переговоры между двумя лидерами.

Отметим, что Эрдоган и Токаев также будут председательствовать на Пятом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан. На переговорах будут оценены отношения между Анкарой и Астаной.