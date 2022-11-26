Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 20 ноября, началась в субботу во Дворце независимости.

Избранный на внеочередных выборах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства на следующие семь лет.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ Казахстана.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - заявил он в ходе инаугурации.

Токаев пообещал приложить все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и "превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство".

Глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента республики.

09.05

Церемония официального вступления в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, победившего на внеочередных выборах главы государства 20 ноября, началась в субботу во Дворце независимости.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, Токаев уже прибыл во Дворец, где принесет присягу народу Казахстана.

В церемонии инаугурации принимают участие члены правительства, депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, а также другие приглашенные гости.

Во время мероприятия председатель Центральной избирательной комиссии вручит вновь избранному Токаеву удостоверение президента Республики Казахстан.

Отметим, что в президентских выборах за Касым-Жомарта Токаева проголосовали свыше 6,45 млн избирателей, или 81,31%.