 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник генштаба Вооруженных сил Турции встретится с американским коллегой

    Хулуси Акар встретился с командующим Военными силами США в Европе, генералом армии Кертисом М.Скапаротти

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар встретится с начальником генштаба Вооруженных сил США, генералом армии Джозефом Данфордом.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, встреча состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Ожидается обсуждение генералами ситуации в Сирии, предстоящих антитеррористических операций в регионе Африн, которые проведут ВС Турции.

    По информации, 15 января Хулуси Акар встретился с командующим Военными силами США в Европе, генералом армии Кертисом М.Скапаротти.

    Напомним, что 16 января в столице Бельгии Брюсселе  началось заседание начальников генштабов стран-членов НАТО.

    Отметим, что США намерены создать 30-ти тысячную "армию" из сирийских крыльев террористической РПК PYD и YPG. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi