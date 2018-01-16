Начальник генштаба Вооруженных сил Турции встретится с американским коллегой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар встретится с начальником генштаба Вооруженных сил США, генералом армии Джозефом Данфордом.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT, встреча состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Ожидается обсуждение генералами ситуации в Сирии, предстоящих антитеррористических операций в регионе Африн, которые проведут ВС Турции.
По информации, 15 января Хулуси Акар встретился с командующим Военными силами США в Европе, генералом армии Кертисом М.Скапаротти.
Напомним, что 16 января в столице Бельгии Брюсселе началось заседание начальников генштабов стран-членов НАТО.
Отметим, что США намерены создать 30-ти тысячную "армию" из сирийских крыльев террористической РПК PYD и YPG.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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