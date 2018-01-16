Начальник генштаба Вооруженных сил Турции встретится с американским коллегой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар встретится с начальником генштаба Вооруженных сил США, генералом армии Джозефом Данфордом.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, встреча состоится сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ожидается обсуждение генералами ситуации в Сирии, предстоящих антитеррористических операций в регионе Африн, которые проведут ВС Турции.

По информации, 15 января Хулуси Акар встретился с командующим Военными силами США в Европе, генералом армии Кертисом М.Скапаротти.

Напомним, что 16 января в столице Бельгии Брюсселе началось заседание начальников генштабов стран-членов НАТО.

Отметим, что США намерены создать 30-ти тысячную "армию" из сирийских крыльев террористической РПК PYD и YPG.