Нацбанк Грузии впервые добавил монетарное золото в свои международные резервы

Впервые в истории Грузии Национальный банк страны добавил монетарное золото в свои международные резервы.

Впервые в истории Грузии Национальный банк страны добавил монетарное золото в свои международные резервы.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространил регулирующий орган.

Национальный банк купил на Лондонской товарной бирже 7 тонн золотых слитков высшей пробы (999,9) на сумму 500 млн долларов США, что составило около 11% всех международных резервов страны.

В настоящее время слитки хранятся в Лондоне, но их планируется привезти в страну, на склад Нацбанка.

"В прошлом году Нацбанк выкупил на валютном рынке рекордную сумму в 1,5 млрд долларов США, что привело к значительному увеличению резервов и позволило заменить часть из них активами в монетарном золоте", - говорится в заявлении.