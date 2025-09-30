На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждался процесс нормализации между Анкарой и Ереваном.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении Совета.

На заседании также была подчеркнута важность транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, что также обеспечит беспрепятственные перевозки и принесет пользу всем странам региона. Участники мероприятия также подчеркнули желание всех сторон установления окончательного мира между Азербайджаном и Арменией.