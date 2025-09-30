Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 21:03
    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

    На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности (СНБ) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждался процесс нормализации между Анкарой и Ереваном.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении Совета.

    На заседании также была подчеркнута важность транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, что также обеспечит беспрепятственные перевозки и принесет пользу всем странам региона. Участники мероприятия также подчеркнули желание всех сторон установления окончательного мира между Азербайджаном и Арменией.

