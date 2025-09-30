Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunub
Region
- 30 sentyabr, 2025
- 20:53
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının bu gün keçirilən iclasında Ankara və İrəvan arasındakı normallaşma prosesi müzakirə olunub.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun yaydığı bəyanatda qeyd olunub.
İclasda Azərbaycanla Naxçıvan arasında maneəsiz daşımalara imkan yaradacaq və bütün region ölkələrinin xeyrinə nəticələr verəcək nəqliyyat xəttinin əhəmiyyəti və yekun sülhün bərqərar olması iradəsi də vurğulanıb.
Son xəbərlər
21:17
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilibDaxili siyasət
21:14
Cahangir Seyed Abbasi: "Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır"Komanda
21:04
Naməlum şəxslər Bundesverə məxsus təyyarəni pirotexniki vasitələrdən atəşə tutubDigər ölkələr
20:53
Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunubRegion
20:52
Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdirRegion
20:43
Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri müzakirə edilibXarici siyasət
20:39
Azərbaycan müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı veribHərbi
20:37
Foto
Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilibHadisə
20:32
Foto