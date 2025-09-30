İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunub

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə Milli Təhlükəsizlik Şurasının bu gün keçirilən iclasında Ankara və İrəvan arasındakı normallaşma prosesi müzakirə olunub.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun yaydığı bəyanatda qeyd olunub.

    İclasda Azərbaycanla Naxçıvan arasında maneəsiz daşımalara imkan yaradacaq və bütün region ölkələrinin xeyrinə nəticələr verəcək nəqliyyat xəttinin əhəmiyyəti və yekun sülhün bərqərar olması iradəsi də vurğulanıb.

    На заседании СНБ Турции обсуждалась нормализация между Анкарой и Ереваном

