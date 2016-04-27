 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Взрыв в турецкой мечети: один человек погиб, тринадцать ранены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

    Взрыв совершила 25-летняя террористка-смертница

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали при теракте в городе Бурса на северо-западе Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Мехмет Мюеззиноглу в среду.

    "В результате теракта в Бурсе 13 человек получили ранения. Их состояние опасений не вызывает", - заявил Мюеззиноглу журналистам.

    ***19:34

    Один человек погиб и семеро ранены при взрыве, который произошел в центре города Бурса на северо-западе Турции в районе исторической мечети Улу Джами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Сообщается, что взрыв совершила 25-летняя террористка-смертница.

    ***19:00

    В центре города Бурса на западе Турции в районе исторической мечети Улу Джами произошел взрыв. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, по меньшей мере шесть человек получили ранения.

    Взрыв произошел в 17:25 мск. Причина его пока неизвестна. На место происшествия прибывают машины скорой помощи, полиция оцепила место происшествия.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi