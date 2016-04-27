Взрыв в турецкой мечети: один человек погиб, тринадцать ранены - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали при теракте в городе Бурса на северо-западе Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения страны Мехмет Мюеззиноглу в среду.

"В результате теракта в Бурсе 13 человек получили ранения. Их состояние опасений не вызывает", - заявил Мюеззиноглу журналистам.

***19:34

Один человек погиб и семеро ранены при взрыве, который произошел в центре города Бурса на северо-западе Турции в районе исторической мечети Улу Джами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

Сообщается, что взрыв совершила 25-летняя террористка-смертница.

***19:00

В центре города Бурса на западе Турции в районе исторической мечети Улу Джами произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, по меньшей мере шесть человек получили ранения.

Взрыв произошел в 17:25 мск. Причина его пока неизвестна. На место происшествия прибывают машины скорой помощи, полиция оцепила место происшествия.