    На западе Турции произошло землетрясение

    • 04 октября, 2025
    • 08:12
    Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Кютахья на западе Турции.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:49 по местному (07:49 по бакинскому) времени в 19 километрах к северо-западу от города Симав. Очаг землетрясения залегал на глубине более 10 км.

    Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    В регионе
    В регионе
