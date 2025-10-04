На западе Турции произошло землетрясение
В регионе
- 04 октября, 2025
- 08:12
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в провинции Кютахья на западе Турции.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:49 по местному (07:49 по бакинскому) времени в 19 километрах к северо-западу от города Симав. Очаг землетрясения залегал на глубине более 10 км.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
04:37