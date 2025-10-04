İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Türkiyənin qərbində zəlzələ baş verib

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 08:44
    Türkiyənin qərbində zəlzələ baş verib

    Türkiyənin qərbində Kütahya vilayətində 4,1 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla səhər saat 6:49-da (Bakı vaxtı ilə 7:49) Simav şəhərindən 19 kilometr şimal-qərbdə qeydə alınıb. Zəlzələnin ocağı 10 kilometrdən çox dərinlikdə yerləşib. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Türkiyə Zəlzələ
