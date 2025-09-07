На западе Турции произошло сильное землетрясение
В регионе
- 07 сентября, 2025
- 14:31
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части Турции.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
