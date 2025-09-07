Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    В регионе
    • 07 сентября, 2025
    • 14:31
    На западе Турции произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части Турции.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. 

    землетрясение Турция Европейско-средиземноморский сейсмологический центр
    Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş verib

