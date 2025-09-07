На западе Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части Турции.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 58 км к юго-востоку от провинции Балыкесир, где проживают 238 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.