Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş verib
Region
- 07 sentyabr, 2025
- 14:31
Türkiyənin qərbində 5,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların episentri 238 min insanın yaşadığı Balıkesir vilayətindən 58 km cənub-şərqdə, ocağı isə 8 km dərinlikdə yerləşib.
İtkilər və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
15:00
Azərbaycan millisi Avropa Kubokunda yarımfinala yüksəlibKomanda
14:44
"Beşiktaş" "Liverpul"un futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
14:31
Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş veribRegion
14:10
Tailand kralı ölkəyə yeni baş nazir təyin edibDigər ölkələr
14:05
Rəsmi İrəvan Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin görüşünü təsdiqləyib - YENİLƏNİBRegion
14:00
Foto
Rusiyanın PUA hücumundan sonra Kiyev - FOTOREPORTAJDigər ölkələr
13:52
Sorğu: Fransızların əksəriyyəti hökumətə qarşı etiraz aksiyalarını dəstəkləyibDigər ölkələr
13:38
Foto
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında velosiped yarışı keçirilibFərdi
13:24