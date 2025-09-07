İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Region
    • 07 sentyabr, 2025
    • 14:31
    Türkiyənin qərbində güclü zəlzələ baş verib

    Türkiyənin qərbində 5,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkanların episentri 238 min insanın yaşadığı Balıkesir vilayətindən 58 km cənub-şərqdə, ocağı isə 8 km dərinlikdə yerləşib.

    İtkilər və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

