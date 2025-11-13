Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    На западе Турции произошла серия ощутимых землетрясений

    13 ноября, 2025
    08:03
    На западе Турции произошла серия ощутимых землетрясений

    В районе Сындыргы провинции Балыкесир на западе Турции произошла серия землетрясения магнитудой более 4.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 07:16, 07:20 и 07:21 по бакинскому времени. Самое сильное из них было магнитудой 4,7, а два других - 4,2.

    Очаги землетрясений находились на глубине 12,31, 7,89 и 7 километров соответственно.

    Подземные толчки также ощущались в соседних городах.

    Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi

