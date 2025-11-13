İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 07:40
    Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi

    Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda maqnitudası 4-dən böyük ard-arda üç zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə 07:16, 07:20 və 07:21-də qeydə alınıb. Onlardan ən güclüsü 4,7, digər ikisi isə 4,2 maqnitudada olub.

    Zəlzələlərin episentri müvafiq olaraq 12,31, 7,89 və 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Yeraltı təkanlar ətraf şəhərlərdə də hiss olunub.

    Zəlzələ Balıkesir AFAD

    Son xəbərlər

    07:53

    Tramp ölkə tarixində ən uzun müddətli şatdauna son qoyan qanunu imzalayıb

    Digər ölkələr
    07:40

    Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi

    Region
    07:24
    Foto

    İqlim baxımından həssas ölkələrdə pilot layihələr başladılıb

    Ekologiya
    06:48

    Rusiyanın neft və qaz gəlirlərinin yaxın illərdə azalacağı proqnozlaşdırılır

    Region
    06:25

    KİV: Avropa İttifaqı ABŞ-yə ticarət sazişinin gələcək icrası ilə bağlı plan təklif edəcək

    Digər ölkələr
    05:57

    "The Times": Britaniya Nazirlər Kabineti Starmerdən aparat rəhbərinin istefasını tələb edib

    Digər ölkələr
    05:28

    ABŞ Konqresi şatdaunun 30 yanvara qədər dayandırılmasını nəzərdə tutan qanunu qəbul edib

    Digər ölkələr
    05:12

    ABŞ HDQ döyüş gəmilərinin yanacaqla doldurulması üçün iki tanker alacaq

    Digər ölkələr
    04:45

    Altshaymer xəstəliyinə qarşı təbii qoruma kəşf edilib

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti