Türkiyədə ard-arda güclü zəlzələlər baş verdi
Region
- 13 noyabr, 2025
- 07:40
Türkiyənin Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda maqnitudası 4-dən böyük ard-arda üç zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə 07:16, 07:20 və 07:21-də qeydə alınıb. Onlardan ən güclüsü 4,7, digər ikisi isə 4,2 maqnitudada olub.
Zəlzələlərin episentri müvafiq olaraq 12,31, 7,89 və 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Yeraltı təkanlar ətraf şəhərlərdə də hiss olunub.
