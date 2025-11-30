На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие
В регионе
30 ноября, 2025
В районе Динар турецкого Афьонкарахисара на западе страны произошло тяжелое ДТП с участием автобуса.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.
В аварии погибли по меньшей мере два человека, еще 21 получил ранения. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.
По факту ведется расследование.
