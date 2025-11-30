Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    • 30 ноября, 2025
    • 10:41
    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В районе Динар турецкого Афьонкарахисара на западе страны произошло тяжелое ДТП с участием автобуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось.

    В аварии погибли по меньшей мере два человека, еще 21 получил ранения. На место происшествия были привлечены сотрудники экстренных служб, пострадавших госпитализировали.

    По факту ведется расследование.

    Турция ДТП погибшие пострадавшие
    Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 sərnişin yaralanıb
    Elvis

    Последние новости

    11:14

    Тахир Иксанов: В Лачыне реализованы программы, придавшие мощный стимул развитию региона

    Kультурная политика
    11:08

    Явка на парламентских выборах в Кыргызстане достигла 12,07% - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    10:57

    Азербайджан на чемпионате мира представят 11 боксеров

    Индивидуальные
    10:41

    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    10:39

    МИД Катара: Израиль не должен препятствовать переходу ко 2-му этапу сделки по Газе

    Другие страны
    10:26

    В правящей партии Турции прокомментировали недавнюю атаку на суда в Черном море

    В регионе
    10:13

    Месси побил рекорд Пушкаша по количеству результативных передач

    Футбол
    09:52

    WP: В Конгрессе США проверят приказ Хегсета "убивать всех"

    Другие страны
    09:30

    Сегодня будут подведены итоги 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей