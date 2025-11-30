Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 sərnişin yaralanıb
Region
- 30 noyabr, 2025
- 10:32
Türkiyənin Afyonkarahisar şəhərində ağır yol qəzası baş verib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Dinar rayonunda sərnişin avtobusunun yolun kənarına aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.
Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Son xəbərlər
11:11
Məsim Məmmədov: 2025-ci il Laçın üçün yeni bir temp, yeni bir əhval ili olubDaxili siyasət
11:09
Foto
Video
Antiterror şəhidlərinin xatirəsinə həsr olununan DİN-in cüdo üzrə açıq çempionatı keçirilibFərdi
11:05
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Əsas çatışmazlıq qol epizodlarından yararlana bilməməyimizdir"Futbol
10:59
Tahir İxanov: Laçında regionun inkişafına güclü stimul verən mədəni proqramlar həyata keçirilibMədəniyyət siyasəti
10:52
ABŞ-də Senat və Nümayəndələr Palatası Heqsetin "hamını öldürün" əmrini araşdıracaqDigər ölkələr
10:32
Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 sərnişin yaralanıbRegion
10:20
Azərbaycan dünya çempionatında 11 boksçu ilə təmsil olunacaqKomanda
10:15
Türkiyənin hakim partiyası tankerlərə qarşı hücuma münasibət bildiribRegion
10:00