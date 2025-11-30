İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə avtobusun aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 sərnişin yaralanıb

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 10:32
    Türkiyənin Afyonkarahisar şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Dinar rayonunda sərnişin avtobusunun yolun kənarına aşması nəticəsində iki nəfər ölüb, 21 nəfər yaralanıb.

    Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    На западе Турции перевернулся автобус, есть погибшие и пострадавшие

