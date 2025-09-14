На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

При столкновении трех автомобилей на трассе в Жетысуской области на юго-востоке Казахстана погибли 10 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил оператор автодорог "Казавтожол".

По данным компании, авария произошла на трассе Алма-Ата - Усть-Каменогорск в ночь на 14 сентября.

"Водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada, после чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt. В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В автомобиле Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.