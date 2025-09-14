Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    • 14 сентября, 2025
    • 12:04
    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    При столкновении трех автомобилей на трассе в Жетысуской области на юго-востоке Казахстана погибли 10 человек.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил оператор автодорог "Казавтожол".

    По данным компании, авария произошла на трассе Алма-Ата - Усть-Каменогорск в ночь на 14 сентября.

    "Водитель автомобиля Nissan Cefiro, двигаясь в южном направлении, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada, после чего допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt. В результате аварии водитель Nissan Cefiro скончался на месте. В автомобиле Lada ВАЗ находились четыре человека, один пассажир погиб, еще один получил травмы и госпитализирован. В автомобиле Chevrolet Cobalt находились восемь человек, включая ребенка. По предварительным данным, все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

    Казахстан ДТП столкновение автомобилей погибшие
    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 nəfər ölüb

    Последние новости

    13:24

    ЦБА определил приоритеты для развития страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    13:23

    Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

    Финансы
    13:10

    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    13:05

    Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серии

    Командные
    12:56
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района

    Внутренняя политика
    12:51

    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"

    Футбол
    12:41

    Кыргызстан предложил Азербайджану совместные инициативы в страховании

    Финансы
    12:37

    Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан

    Армия
    12:37

    В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в районах пойдет дождь

    Экология
    Лента новостей