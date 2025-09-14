İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 nəfər ölüb

    Region
    • 14 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Qazaxıstanda yol qəzasında 10 nəfər ölüb

    Qazaxıstanın cənub-şərqindəki Jetısus vilayətində magistral yolda üç avtomobilin toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb.

    "Report" yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Kazavtoyol" avtomobil operatoru məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə sentyabrın 14-nə keçən gecə Almatı-Ust-Kamenoqorsk avtomobil yolunda baş verib.

    "Cənub istiqamətində hərəkət edən "Nissan Cefiro" markalı avtomobil əks tərəfdəki hərəkət zolağına çıxıb və orada "Lada" markalı avtomobillə, ardınca isə "Chevrolet Cobalt" markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində "Nissan Cefiro"nun sürücüsü hadisə yerində ölüb. "Lada VAZ"ın bir sərnişini ölüb, digəri xəsarət alıb. "Chevrolet Cobalt"da biri uşaq olmaqla 8 nəfər olub. İlkin məlumata görə, onların hamısı hadisə yerində dünyasını dəyişib", - məlumatda bildirilir. 

    Qazaxıstan Qəza Ölüm
    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

