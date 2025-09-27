На юге Армении при столкновении грузовика и автоцистерны произошел разлив мазута
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 17:18
На юге Армении произошло крупное ДТП – при столкновении с грузовиком перевернулась автоцистерна, перевозившая 25 тонн мазута.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Спасательную службу МВД страны.
"Столкновение двух большегрузов произошло сегодня утром на трассе Татев-Лцен в Сюнике, из-за аварии утекло порядка 10 тонн мазута", - сообщили в ведомстве.
Позже экстренным службам удалось выправить цистерну, а водителя доставили в больницу.
