    Region
    • 27 sentyabr, 2025
    • 17:48
    Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş verib

    Ermənistanın cənubunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib - yük maşını ilə toqquşma nəticəsində 25 ton mazut daşıyan avtosistern aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri DİN-in Xilasetmə Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Qəza bu gün səhər saatlarında Sünikdə Tatev-Ltsen yolunda baş verib. İnsident nəticəsində 10 tona yaxın mazut sızıb", - qurumdan bildirilib.

    Fövqəladə hallar üzrə xidmətlər sisterni düzəltməyə müvəffəq olub, sürücü isə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Ermənistan Qəza mazut
    На юге Армении при столкновении грузовика и автоцистерны произошел разлив мазута

