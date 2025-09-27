Ermənistanda yük maşını və avtosisternin toqquşması nəticəsində mazut sızıntısı baş verib
27 sentyabr, 2025
- 17:48
Ermənistanın cənubunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib - yük maşını ilə toqquşma nəticəsində 25 ton mazut daşıyan avtosistern aşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri DİN-in Xilasetmə Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"Qəza bu gün səhər saatlarında Sünikdə Tatev-Ltsen yolunda baş verib. İnsident nəticəsində 10 tona yaxın mazut sızıb", - qurumdan bildirilib.
Fövqəladə hallar üzrə xidmətlər sisterni düzəltməyə müvəffəq olub, sürücü isə xəstəxanaya çatdırılıb.
