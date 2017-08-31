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    На шахте в Казахстане произошел выброс метана, трое госпитализированы

    В шахте находились 136 человек

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Три человека доставлены в больницу после выброса метана на шахте в Карагандинской области Казахстана, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан.

    В городе Шахтинск Карагандинской области на шахте "Казахстанская", принадлежащей "Арселор Миттал Темиртау", произошел внезапный выброс метана. В шахте находились 136 человек. Трое шахтеров без признаков жизни были обнаружены работниками шахты и были доставлены в областной медицинский центр Караганды.

    Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. 

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