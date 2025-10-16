Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    16 октября, 2025
    • 07:03
    На северо-западе Турции произошло массовое отравление среди школьников

    В Турции 17 учащихся лицея отравились пищей во время экскурсионной поездки из Муглы в Эскишехир.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, после обеда в Кютахье дети почувствовали недомогание, у них наблюдались тошнота и рвота. Пострадавших с признаками пищевого отравления доставили в городскую больницу. У 17 лиц в возрасте 15 лет и старше было диагностировано отравление.

    В настоящее время угрозы для жизни учащихся нет, обстоятельства произошедшего выясняют профильные ведомства.

    Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

