На северо-западе Турции произошло массовое отравление среди школьников
В регионе
- 16 октября, 2025
- 07:03
В Турции 17 учащихся лицея отравились пищей во время экскурсионной поездки из Муглы в Эскишехир.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, после обеда в Кютахье дети почувствовали недомогание, у них наблюдались тошнота и рвота. Пострадавших с признаками пищевого отравления доставили в городскую больницу. У 17 лиц в возрасте 15 лет и старше было диагностировано отравление.
В настоящее время угрозы для жизни учащихся нет, обстоятельства произошедшего выясняют профильные ведомства.
