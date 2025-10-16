На северо-западе Турции произошло массовое отравление среди школьников

В Турции 17 учащихся лицея отравились пищей во время экскурсионной поездки из Муглы в Эскишехир.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, после обеда в Кютахье дети почувствовали недомогание, у них наблюдались тошнота и рвота. Пострадавших с признаками пищевого отравления доставили в городскую больницу. У 17 лиц в возрасте 15 лет и старше было диагностировано отравление.

В настоящее время угрозы для жизни учащихся нет, обстоятельства произошедшего выясняют профильные ведомства.