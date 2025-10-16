Türkiyədə şagirdlər arasında kütləvi zəhərlənmə olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 05:46
    Türkiyənin Muğla şəhərindən Əskişəhərə gəzintiyə gedən liseyin şagirdlərindən 17-si qidadan zəhərlənib.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə şagirdlər Kütahyada nahar etdikdən sonra onlarda ürəkbulanma və qusma əlamətləri müşahidə edilib.

    Zərəçəkənlər Kütahya Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıblar. Yaşı 15 və daha yuxarı olan 17 şagird xəstəxanada zəhərlənmə diaqnozu ilə müalicə olunublar.

    Tələbələrin səhhətinin normal olduğu bildirilir. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

    Türkiyə Qidadan zəhərlənmə Şagirdlər

