Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    На Сахалине произошел блэкаут

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 05:50
    На Сахалине произошел блэкаут

    В нескольких городах Сахалинской области РФ произошло аварийное отключение электроснабжения.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

    По его словам, объекты генерации работают исправно, ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства.

    Причиной произошедшего, как указал глава региона, стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске "Центральную" и "Южно-Сахалинскую".

    Очевидцы публикуют в соцсетях кадры яркой вспышки, которая предшествовала отключению электричества.

    На данный момент электроснабжение на Сахалине частично восстановлено, сообщил губернатор.

    блэкаут Сахалинская область
    Видео
    Saxalində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb

    Последние новости

    05:50

    На Сахалине произошел блэкаут

    В регионе
    05:16
    Фото

    После землетрясения в Балыкесире зафиксировано более 100 афтершоков - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    04:47

    Маск может уйти из Tesla

    Бизнес
    04:09

    СМИ: В Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах

    Другие страны
    03:37

    Reuters: Amazon планирует сократить до 30 000 рабочих мест

    Бизнес
    03:21
    Фото

    Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    В регионе
    02:56

    В Австралии из-за взрыва в шахте погибли два человека

    Другие страны
    02:18

    Бомбардировщики ВС США B-1 Lancer вновь пролетели у побережья Венесуэлы

    Другие страны
    01:43

    Мерц оказался предпоследним в рейтинге популярных политиков в ФРГ

    Другие страны
    Лента новостей