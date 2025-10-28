На Сахалине произошел блэкаут

В нескольких городах Сахалинской области РФ произошло аварийное отключение электроснабжения.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

По его словам, объекты генерации работают исправно, ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства.

Причиной произошедшего, как указал глава региона, стал обрыв грозотроса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске "Центральную" и "Южно-Сахалинскую".

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры яркой вспышки, которая предшествовала отключению электричества.

На данный момент электроснабжение на Сахалине частично восстановлено, сообщил губернатор.