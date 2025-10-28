İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Saxalində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 06:07
    Saxalində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb

    Rusiyanın Saxalin vilayətinin bir neçə şəhərində qəza səbəbindən elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə vilayət qubernatoru Valeri Limarenko özünün "Telegram" kanalında məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, enerji istehsalı obyektləri normal işləyir, elektrik şəbəkəsi təsərrüfatının obyektlərində baxış və yoxlama işləri aparılır.

    Region rəhbərinin bildirdiyinə görə, hadisəyə səbəb Yujno-Saxalinskdəki iki əsas yarımstansiyanı - "Mərkəzi" və "Yujno-Saxalinsk"i birləşdirən elektrik ötürücü xəttində ildırım qoruyucu kabelin qırılması olub.

    Hadisə şahidləri isə sosial şəbəkələrdə elektrik kəsilməsindən əvvəl baş vermiş parlaq işıq saçmasının görüntülərini paylaşırlar.

    Qubernator bildirib ki, hazırda Saxalində elektrik təchizatı qismən bərpa olunub.

    Saxalin elektrik fasilə
    На Сахалине произошел блэкаут

    Son xəbərlər

    06:07
    Video

    Saxalində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb

    Region
    05:41

    Mask "Tesla"dan gedə bilər

    Biznes
    05:07
    Foto
    Video

    Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələdən sonra 100-dən çox afterşok qeydə alınıb - YENİLƏNİB-4

    Region
    04:46

    KİV: Britaniya noyabrdan miqrantları hərbi kazarmalarda yerləşdirməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    04:19

    "Reuters": "Amazon" 30 min iş yerini ixtisar etməyi planlaşdırır

    Biznes
    03:47

    Avstraliyada mədəndə partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:17

    ABŞ-nin bombardmançı təyyarələri yenidən Venesuela sahillərində uçuş həyata keçirib

    Digər ölkələr
    02:46

    Merts Almaniyada populyar siyasətçilərin reytinqində sondan ikinci olub

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto

    Türkiyə ilə Özbəkistan arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti