    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 17:38
    В турецком городе Демре произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

    При взрыве на оптовом рынке в городе Демре турецкой провинции Анталья погиб один человек.

    Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на мэра города Фахри Дурана.

    "Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - скахзал он. По его словам, взрыв произошел в районе складов рынка.

    По данным телеканала NTV, пострадали четыре человека. Причина взрыва неизвесна.

    Турция оптовый рынок взрыв склады Анталья
    Antalyada bazarda partlayış olub, yaralılar var

    Лента новостей