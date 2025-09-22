В турецком городе Демре произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 17:38
При взрыве на оптовом рынке в городе Демре турецкой провинции Анталья погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на мэра города Фахри Дурана.
"Жертвой взрыва стал один человек, трое пострадали. Причину мы пока не установили", - скахзал он. По его словам, взрыв произошел в районе складов рынка.
По данным телеканала NTV, пострадали четыре человека. Причина взрыва неизвесна.
Последние новости
19:02
Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридоруВ регионе
18:50
Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утвержденияИнфраструктура
18:48
Токаев: Соглашение между Азербайджаном и Арменией стимулирует рост значимости Среднего коридораВ регионе
18:47
Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречиВнешняя политика
18:43
Эксперт: Гран-при Азербайджана запомнился интересными событиямиФормула 1
18:40
Эрдоган призвал мировое сообщество признать ПалестинуВ регионе
18:39
ACWA Power: Ресурсный потенциал Азербайджана в "зеленой энергетике" превышает внутренний спросЭнергетика
18:36
Фото
Amazon Kuiper инвестирует $200 млн в создание своей инфраструктуры в КазахстанеВ регионе
18:31