Antalyada bazarda partlayış olub, yaralılar var

    Region
    • 22 sentyabr, 2025
    • 17:45
    Türkiyənin Antalya şəhərinin Demre rayonunda meyvə-tərəvəz topdansatış bazarında partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bazardakı müəssisələrdən birində qeydə alınan hadisə nəticəsində dörd nəfər yaralanıb. Bir nəfərin öldüyü bildirilsə də, hələ rəsmi şəkildə təsdiqlənməyib.

    Partlayışın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil.

    Əraziyə yanğınsöndürmə və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.

