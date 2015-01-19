На очередном раунде переговоров "шестерки" в Женеве прогресса достичь не удалось

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По итогам очередного раунда на переговорах "шестерки" международных посредников и Ирана в Женеве значительного прогресса достичь не удалось. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава французской делегации Николас де Ривьера.

Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, очередной раунд ядерных переговоров "шестерки" международных посредников и Ирана, завершившийся в Женеве, оказался "полезным". "Встреча была очень полезной, состоялись подробные дискуссии. Переговоры скоро продолжатся", - пояснил дипломат.

Глава китайской делегации, директор департамента по контролю за вооружениями министерства иностранных дел КНР Ван Цунь сообщил, что продолжение ядерных переговоров запланировано на начало февраля. Место проведения согласуется.