На нефтеперерабатывающем заводе в России произошел взрыв

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске Иркутской области. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, произошло возгорание нефтепровода во время сварочных работ.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано силами предприятия, спасатели к тушению не привлекались. На месте сейчас работают специалисты ведомства.

"Ангарская нефтехимическая компания" принадлежит "Роснефти". Предприятие введено в эксплуатацию в 1955 году и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. Мощность предприятия составляет 10,2 млн. тонн нефти в год.