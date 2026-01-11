На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение
В регионе
- 11 января, 2026
- 20:56
Открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникшее "в результате падения обломков БПЛА", ликвидировано.
Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации региона.
"11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение", - сообщили чиновники.
Напомним, что 10 января Telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщали, что в Октябрьском районе "в результате падения обломков БПЛА" зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные атаковали нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. "Цель поражена, степень нанесенного ущерба уточняется", - говорилось в сводке военных в Facebook.
Последние новости
20:56
На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горениеВ регионе
20:38
Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять СШАДругие страны
20:22
Трое американцев выпали из боба на этапе Кубка мира в ШвейцарииКомандные
20:09
Подорвавшему на мине в Агдере ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
19:47
Bloomberg: Трамп в ближайшие дни объявит состав Совета мира по ГазеДругие страны
19:32
Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТОДругие страны
19:16
В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестовВ регионе
19:07
СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты NightfallДругие страны
18:53