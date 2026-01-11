На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение

Открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникшее "в результате падения обломков БПЛА", ликвидировано.

Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации региона.

"11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение", - сообщили чиновники.

Напомним, что 10 января Telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщали, что в Октябрьском районе "в результате падения обломков БПЛА" зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные атаковали нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. "Цель поражена, степень нанесенного ущерба уточняется", - говорилось в сводке военных в Facebook.