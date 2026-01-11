Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 20:56
    На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение

    Открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникшее "в результате падения обломков БПЛА", ликвидировано.

    Как передает Report, об этом сообщили "Интерфаксу" в администрации региона.

    "11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение", - сообщили чиновники.

    Напомним, что 10 января Telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщали, что в Октябрьском районе "в результате падения обломков БПЛА" зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

    Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные атаковали нефтебазу "Жутовская" в Волгоградской области. "Цель поражена, степень нанесенного ущерба уточняется", - говорилось в сводке военных в Facebook.

    нефтебаза Волгоградская область атака дронов

    Последние новости

    20:56

    На нефтебазе под Волгоградом спустя более суток ликвидировали открытое горение

    В регионе
    20:38

    Президент Кубы заявил о готовности своей страны противостоять США

    Другие страны
    20:22

    Трое американцев выпали из боба на этапе Кубка мира в Швейцарии

    Командные
    20:09

    Подорвавшему на мине в Агдере ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:47

    Bloomberg: Трамп в ближайшие дни объявит состав Совета мира по Газе

    Другие страны
    19:32

    Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТО

    Другие страны
    19:16

    В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов

    В регионе
    19:07

    СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты Nightfall

    Другие страны
    18:53

    ВС Украины поразили буровые установки "Лукойла" на Каспии

    Другие страны
    Лента новостей