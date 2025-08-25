На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2

О нас

25 августа 2025 г. 11:32
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17.48 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километра", - сказала она.

Подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

Версия на английском языке Earthquake of magnitude 6.2 hits Kuril Islands
Версия на азербайджанском языке Kuril adalarında 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub

