На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Камчатки утром зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зарегистрированы в 06:55 мск. Эпицентр находился на глубине 42,5 км, примерно в 397 км от Петропавловска-Камчатского.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.