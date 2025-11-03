Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 11:15
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6

    У побережья Камчатки утром зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

    Подземные толчки были зарегистрированы в 06:55 мск. Эпицентр находился на глубине 42,5 км, примерно в 397 км от Петропавловска-Камчатского.

    По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

