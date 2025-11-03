На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
В регионе
- 03 ноября, 2025
- 11:15
У побережья Камчатки утром зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки были зарегистрированы в 06:55 мск. Эпицентр находился на глубине 42,5 км, примерно в 397 км от Петропавловска-Камчатского.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.
