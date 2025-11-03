İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Rusiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:21
    Rusiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

    Kamçatka sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofiziki Xidmətinin Kamçatka filialının məlumatında bildirilib.

    Yeraltı təkanlar Moskva vaxtı ilə saat 06:55-də qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri 42,5 km dərinlikdə, Petropavlovsk-Kamçatski şəhərindən təxminən 397 km məsafədə yerləşib.

    İlkin məlumatlara görə, dağıntı və yaralanan yoxdur.

