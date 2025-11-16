На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5
В регионе
- 16 ноября, 2025
- 08:14
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Землетрясение произошло в 113 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 20 км.
