    Region
    • 16 noyabr, 2025
    • 08:16
    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Birləşmiş Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.

    Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 113 km məsafədə baş verib. Ocaq 20 km dərinlikdə yerləşib.

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

