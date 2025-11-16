Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Region
- 16 noyabr, 2025
- 08:16
Kamçatkada 5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Birləşmiş Geofizika Xidmətinin Kamçatka filialı məlumat yayıb.
Zəlzələ Petropavlovsk-Kamçatskidən 113 km məsafədə baş verib. Ocaq 20 km dərinlikdə yerləşib.
