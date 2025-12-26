İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Növbəti köç karvanı Hadrut qəsəbəsinə çatıb

    Daxili siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:16
    Növbəti köç karvanl Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə çatıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, bu mərhələdə Hadrut qəsəbəsinə 13 ailə (51 nəfər) köçürülüb.

    Qəsəbədə sakinlərin məskunlaşması üçün lazımi şərait yaradılıb. Yollar abadlaşdırılıb, evlər və kommunikasiya xətləri bərpa edilib.

