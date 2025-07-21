На Камчатке произошли два землетрясения с разницей в три минуты

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5,2 были зарегистрированы в Камчатском крае с разницей немногим больше трех минут.

Землетрясения магнитудой 5,3 и 5,2 были зарегистрированы в Камчатском крае с разницей немногим больше трех минут.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, первое землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 140 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского, его эпицентр залегал на глубине в 47 км. А второе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 177 км к юго-востоку от административного центра края, его эпицентр залегал на глубине в 40 км.

Данные об ощущаемости обоих землетрясений в настоящий момент не поступали.