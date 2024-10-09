О нас

На белорусско-латвийской границе обнаружено тело иностранного гражданина

На белорусско-латвийской границе обнаружено тело иностранного гражданина Тело иностранного гражданина обнаружено в лесу на белорусско-латвийской границе.
В регионе
9 октября 2024 г. 11:32
На белорусско-латвийской границе обнаружено тело иностранного гражданина

Тело иностранного гражданина обнаружено в лесу на белорусско-латвийской границе.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Вторая жертва за сутки. На латвийской границе обнаружено тело иностранца", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что скончавшегося мужчину нашли белорусские пограничники во вторник, 8 октября.

На месте работала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр в том числе вещей мигранта, среди которых были документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Назначены необходимые экспертные исследования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

РФ и Туркменистан будут сопредседателями в СНГ в 2025 году
РФ и Туркменистан будут сопредседателями в СНГ в 2025 году
8 октября 2024 г. 21:38
Токаев приветствовал шаги Азербайджана и Армении по мирному процессу
Токаев приветствовал шаги Азербайджана и Армении по мирному процессу
8 октября 2024 г. 20:36
Токаев предложил запустить в СНГ программу Ярмарка Содружества
Токаев предложил запустить в СНГ программу "Ярмарка Содружества"
8 октября 2024 г. 19:57
Путин: Общими усилиями укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения
Путин: Общими усилиями укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения
8 октября 2024 г. 19:14
Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года
Пограничники Армении и РФ будут охранять границу с Ираном и Турцией с 1 января 2025 года
8 октября 2024 г. 18:37
ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро
ЕС откажет Грузии в финансовой помощи на сумму 121,3 млн евро
8 октября 2024 г. 18:04
Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество брата Сержа Саргсяна
Генпрокуратура Армении требует конфисковать имущество брата Сержа Саргсяна
8 октября 2024 г. 17:10
Литовская компания выделила Украине 4 млн евро на укрепление энергетики
Литовская компания выделила Украине 4 млн евро на укрепление энергетики
8 октября 2024 г. 16:56
В Иране за два дня казнили 30 человек
В Иране за два дня казнили 30 человек
8 октября 2024 г. 16:42
Песков: Путин наверняка обсудил с Алиевым и Пашиняном тему Зангезурского коридора
Песков: Путин наверняка обсудил с Алиевым и Пашиняном тему Зангезурского коридора
8 октября 2024 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi