На белорусско-латвийской границе обнаружено тело иностранного гражданина

Тело иностранного гражданина обнаружено в лесу на белорусско-латвийской границе.

Тело иностранного гражданина обнаружено в лесу на белорусско-латвийской границе.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Вторая жертва за сутки. На латвийской границе обнаружено тело иностранца", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что скончавшегося мужчину нашли белорусские пограничники во вторник, 8 октября.

На месте работала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр в том числе вещей мигранта, среди которых были документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Назначены необходимые экспертные исследования.