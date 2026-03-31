На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана

В связи с 108-й годовщиной геноцида азербайджанцев 31 марта на Башню Республики в турецкой столице Анкаре был спроецирован Государственный флаг Азербайджана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Турции Рашад Мамедов.

"В 108-ю годовщину массовых убийств азербайджанцев, совершенных радикальными армянскими организациями, муниципалитет Кечиорена в Анкаре спроецировал трехцветный флаг Азербайджана на башню Республики в знак солидарности и выражая соболезнования. Признательны муниципалитету Кечиорена в Анкаре за этот значимый пример солидарности и братства", - говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. 108 лет назад в результате геноцида, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками, было убито около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч пропали без вести.