    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана

    • 31 марта, 2026
    • 22:41
    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана

    В связи с 108-й годовщиной геноцида азербайджанцев 31 марта на Башню Республики в турецкой столице Анкаре был спроецирован Государственный флаг Азербайджана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Турции Рашад Мамедов.

    "В 108-ю годовщину массовых убийств азербайджанцев, совершенных радикальными армянскими организациями, муниципалитет Кечиорена в Анкаре спроецировал трехцветный флаг Азербайджана на башню Республики в знак солидарности и выражая соболезнования. Признательны муниципалитету Кечиорена в Анкаре за этот значимый пример солидарности и братства", - говорится в публикации.

    Отметим, что в Азербайджане 31 марта объявлен Днем геноцида азербайджанцев. 108 лет назад в результате геноцида, учиненного армянами-дашнаками совместно с большевиками, было убито около 12 тысяч азербайджанцев, десятки тысяч пропали без вести.

    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана
    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана
    Рашад Мамедов Посольство Азербайджана в Турции Государственный флаг Азербайджана 31 марта - День геноцида азербайджанцев
    Ankaradakı Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    22:41
    На башню Республики в Анкаре спроецировали флаг Азербайджана

    ЕВРО-2027: Cборная Азербайджана по футболу U-21 взяла очко в матче против Болгарии

    Футбол
    Сибига: 13 стран готовы присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу в отношении РФ

    Другие страны
    Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

    В регионе
    Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Фидан и Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    В ДТП в Загатале пострадали два человека

    Происшествия
    Гебрейесус: При атаках на Тегеран поврежден офис ВОЗ

    Другие страны
    Хакан Фидан провел встречу с членами Политбюро ХАМАС

    В регионе
