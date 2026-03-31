Ankaradakı Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub
- 31 mart, 2026
- 22:12
31 mart soyqırımının 108-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin paytaxtı Ankaranın Keçiören Bələdiyyəsi həmrəylik və başsağlığı əlaməti olaraq üçrəngli Azərbaycan bayrağını Cümhuriyyət Qülləsinə proyeksiya edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
R. Məmmədovun paylaşımını təqdim edirik:
Radikal Ermeni örgütleri tarafından Azerbaycan halkına karşı işlenen katliamların 108. yıl dönümünde, Ankara Keçiören Belediyesi tarafından dayanışma ve taziye nişanesi olarak Cumhuriyet Kulesi’ne Azerbaycan’ın üç renkli bayrağı yansıtıldı. Bu anlamlı dayanışma ve kardeşlik… pic.twitter.com/WI0wJmcCuL— Dr. Rashad Mammadov (@R_Eynaddinoglu) March 31, 2026
22:12
