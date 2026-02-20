Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед

    • 20 февраля, 2026
    • 14:07
    На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед

    Автомобиль с людьми ушел под лед озера Байкал в Иркутской области РФ, по предварительным данным, погибли семь туристов и водитель.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

    "Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший девять человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

    Между тем, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что один человек спасся, остальные, предварительно, погибли.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.

    Rusiyada avtomobil Baykal gölünə düşüb, bir qrup turist ölüb
