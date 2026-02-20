На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед
Автомобиль с людьми ушел под лед озера Байкал в Иркутской области РФ, по предварительным данным, погибли семь туристов и водитель.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ.
"Днем 20 февраля на озере Байкал в районе мыса Хобой под лед провалился автомобиль марки "УАЗ", перевозивший девять человек. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Между тем, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что один человек спасся, остальные, предварительно, погибли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.