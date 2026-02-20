İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 20 fevral, 2026
    • 14:30
    Rusiyada avtomobil Baykal gölünə düşüb, bir qrup turist ölüb

    Rusiyanın İrkutsk vilayətində içərisində insanlar olan avtomobil Baykal gölündə buzun altına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ökə KİV-ləri Rusiya İstintaq Komitəsinə istinadən məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, yeddi turist və sürücü ölüb.

    "Fevralın 20-si gündüz saatlarında Baykal gölündə, Xoboy burnu yaxınlığında doqquz nəfəri daşıyan "UAZ" markalı avtomobil buzun altına düşüb. İlkin məlumatlara görə, hadisə nəticəsində ölənlər var", - məlumatda bildirilib.

    Hadisə yerində istintaq-əməliyyat qrupu işləyir.

    Bundan əlavə, İrkutsk vilayətinin qubernatoru İqor Kobzev bir nəfərin xilas olduğunu, qalanların isə ilkin ehtimala görə həlak olduğunu bildirib.

    Faktla bağlı Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 238-ci maddəsinin 3-cü hissəsi (təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən, ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan xidmətlərin göstərilməsi) və 293-cü maddəsinin 3-cü hissəsi (səhlənkarlıq) ilə cinayət işi başlanıb.

    Rusiya qəza
    На Байкале погибла группа туристов, провалившись в машине под лед

